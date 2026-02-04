Protocol de colaborare între Ministerul Sănătății și Statul Israel pentru efectuarea determinărilor genetice

Ministerul Sănătății din România și Statul Israel au pus bazele unui protocol de colaborare în vederea efectuării de proceduri de determinare genetică pentru anumite boli rare și adaptarea tehnologiilor oncologice.

„Astăzi am vizitat, alături de consilierul meu onorific, domnul dr. Herman Berkovits, unul dintre cele mai mari spitale universitare din Israel – Hadassah University Medical Center. Discuţiile cu conducerea spitalului şi cu echipa medicală au fost aplicate şi orientate spre viitor. Ne-am concentrat pe dezvoltarea unor parteneriate pentru cercetare medicală, schimb de experienţă în terapii inovatoare – în special tratamente biologice – şi pe medicina personalizată în oncologie, acolo unde fiecare pacient are nevoie de soluţii adaptate propriului profil biologic” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

De asemenea, un aspect important este legat și dezvoltarea cooperării în domeniul oncologiei. Astfel, medicii români pot avea acces la practici avansate și tehnologii moderne.

„Un punct esenţial al întâlnirii a vizat iniţierea procedurilor pentru semnarea unui acord între Ministerul Sănătăţii şi Statul Israel, care să permită realizarea determinărilor genetice pentru anumite boli rare şi adaptarea terapiilor oncologice în funcţie de particularităţile fiecărui pacient”, precizează Rogobete, adăugând că este un pas important pentru medicina de precizie – pentru diagnostic mai corect, tratamente mai eficiente şi şanse reale pentru oameni” mai spune Alexandru Rogobete.