Radiologia intervențională în cancerul de prostată. Beneficii VIDEO

Radiologia intervențională este o metodă de tratament ce poate fi aplicată în multe probleme medicale. Inclusiv atunci când apar probleme la nivelul prostatei, pacienții pot beneficia de tratament adecvat prin radiologia intervențională.

„Procedurile de radiologie de radiologie intervențională ne permit să navigăm în interiorul corpului, prin vasele de sânge ale pacientului, într-un mod atraumatic. Cu pacientul treaz, fără anestezie, fără durere” explică dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Procedura ajută prostata să funcționeze corespunzător.

„Putem să navigăm foarte bine până la nivelul prostatei. Ceea ce putem să facem este să o limităm, s-o închidem parțial. Astfel încât va primi mai puțin sânge, nutrienți și hormoni care îi stimulează creșterea. Procedura se numește de embolizare a prostatei. Ea intră într-un proces de resorbție, deși rămâne funcțională, își reduce consistența și duritatea. Va apăsa mai puțin pe uretră” mai spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.