Raed Arafat, implicat într-o anchetă penală a Parchetului Militar. Ce spune șeful DSU despre acuzații

Cotidianul.ro arată faptul că șeful Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost citat la Parchetul Militar, în cazul achiziției unui elicopter.

„Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 17 persoane pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă (în forma coautoratului, complicității și instigării), faptă prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. a și art. 274 din Codul vamal.

În esență, s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 02.06.2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (I.G.Av.), aflat în misiune tip S.M.U.R.D. în Republica Moldova, s-a prăbușit în zona localității Haragîș, accidentul soldându-se cu daună totală a elicopterului și cu decesul celor patru persoane aflate la bord.

În vederea soluționării dosarului de daună privind „Asigurarea CASCO – toate riscurile a elicopterelor”, asiguratorul avea opțiunea de a achita asiguratului I.G.Av. valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbușit cu o aeronavă în configurație asemănătoare” potrivit Parchetului Militar.

Reacția șefului DSU

Într-o postare pe rețelele de socializare, Raed Arafat a explicat situația celor două dosare ce vizează Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Bună ziua! Cu siguranță ați văzut toată campania acum, care este pe faptul că am fost la DNA astăzi, pus sub acuzare etc. Asta mă face să ies și să explic câteva aspecte. De principiu, nu-mi place să ies să discut despre dosare, despre situații de acest gen până nu se clarifică, dar aici trebuie clarificat pentru că deja un pic s-a întins situația și am auzit lucruri care n-au nimic cu realitatea. Așa că o să iau două situații care sunt supus lor în ultima perioadă. Unul este dosarul cu angajările fictive, în care nu avem nicio calitate, încă este in rem, și celălalt este astăzi alt dosar în care, de la început, fără să fiu audiat, am primit ordonanța că aș fi acuzat în acest dosar. Am fost și o să explic.

Pe foarte scurt ce s-a întâmplat, neputând să fiu detaliat la acest moment. Vă asigur că am toate detaliile care pot să mă apăr complet, dar la acest moment aștept, pentru că astăzi vom citi și dosarul, pe care nu l-am citit, și vom vedea cu avocații după asta care va fi abordarea” a menționat șeful DSU.