Recunoaștere europeană: Dr. Teodor Holhoș, invitat să efectueze intervenții chirurgicale la Viena

• Invitația reflectă performanțele Clinicilor Dr. Holhoș, care își mențin, pentru al doileaan consecutiv, poziția de lider la nivel național

Pentru mult timp, medicina românească a urmat modelul centrelor occidentale, importândtehnologie, expertiză și standarde de lucru, în timp ce medicii români mergeau în străinătatepentru perfecționare. Astăzi, trendurile încep să se inverseze. În acest an, dr. Teodor Holhoș, fondatorul Rețelei de Oftalmologie Dr. Holhoș și lider în chirurgia refractivă minim invazivă din România, a fost invitat să realizeze intervenții chirurgicale la Viena. Pentru medic, acest moment are o semnificație care depășește planul profesional individual și arată că experiența acumulatăde specialiștii români începe să fie apreciată și în afara țării.

„Pentru mine personal, această invitație înseamnă că ceea ce am construit noi aici poate fi evaluat după aceleași standarde ca în marile centre medicale europene. Chiar mai mult, în anumite specializări, ca oftalmologia, am început deja să exportăm și expertiză profesională, pentru că am ajuns practic la același nivel cu medicii din Occident”, spune dr. Teodor Holhoș.

Medicul explică această schimbare prin evoluția înregistrată în ultimii 10-15 ani în anumitedomenii medicale, unde investițiile în tehnologie și experiența acumulată au apropiat tot maimult clinicile românești de marile clinici europene. Informațiile privind colaborarea cu clinicadin Viena vor fi comunicate după încheierea formalităților.

De la un cabinet local la cea mai mare rețea de oftalmologie din România

Dr. Teodor Holhoș se numără printre medicii antreprenori care au contribuit la dezvoltareaserviciilor private de oftalmologie din România. În ultimii zece ani, Rețeaua Clinicilor de Oftalmologie Dr. Holhoș s-a dezvoltat constant la nivel national, și-a consolidat poziția pe piațăca număr de pacienți, cifra de afaceri și vizibilitatea brandului. La Alba Iulia, medicul a construit, din fonduri proprii, un spital privat care reunește 23 de specializări medicale. Unitatease află în prezent într-o etapă amplă de extindere, care include dezvoltarea unui nou corp de clădire, amenajarea unei parcări subterane și crearea unor spații verzi dedicate pacienților.

Creșterea rețelei a fost susținută de investiții constante în tehnologie medicală și de pregătireacontinuă a echipelor. În zona chirurgiei refractive, Rețeaua Dr. Holhoș este singura rețea de oftalmologie din România care deține două platforme robotizate pentru intervențiile SMILE Pro, proceduri considerate printre cele mai avansate metode de corecție a dioptriilor la nivelinternațional. Totodată, spitalul își dezvoltă colaborările internaționale prin proiecte care reunescspecialiști români și chirurgi austrieci în echipe medicale mixte.

Experiența medicală , esențială în chirurgia oftalmologică

Până în prezent, Dr. Teodor Holhoș a efectuat peste 30.000 de intervenții de chirurgie refractivă, adresate pacienților cu miopie, hipermetropie, astigmatism sau presbiopie. În fiecare an, mediculrealizează peste 6.000 de astfel de operații.

În activitatea sa, dr. Holhoș a contribuit la introducerea în România a tehnicii SMILE Pro, o procedură laser de ultimă generație folosită pentru corectarea dioptriilor. Metoda este minim invazivă, presupune un timp de lucru de durează aproximativ șapte secunde pentru fiecare ochi ochi și permite o recuperare mai rapidă decât tehnicile mai vechi, precum LASIK sau PRK, cu rezultate similare sau chiar superioare.

La sfârșitul anului trecut, dr. Teodor Holhoș a obținut acreditarea internațională „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery”, acordată de Surgical Review Corporation, și care validează atât performanțele individuale ale chirurgului, cât și standardele medicale ale clinicilor sale.

„În chirurgia oftalmologică rezultatul depinde foarte mult de experiența medicului”, spune dr. Holhoș. „Laserul poate să fie foarte performant, dar nu mai e așa de util dacă procedura aleasă nu a fost cea mai potrivită, sau pacientul nu a fost evaluat corespunzător, să vedem pentru ce procedura e eligibil și la ce parametri lucrăm cu aparatul. Noi am ajuns aici, în România, să facem exact aceleași operații de corecție de dioptrii care se fac în cele mai avansate centre de oftalmologie din lume, de aceea străinii au început să caute medici cu experiență în Est”, afirmă dr. Holhoș. „Eu consider că este un mare succes pentru oftalmologia românească.”

Viena, o piață medicală în plină transformare

Invitația adresată dr. Teodor Holhoș vine într-un moment în care sistemul medical din Austria resimte nevoia de specialiști în anumite domenii. Deși Viena rămâne unul dintre centrelemedicale importante ale Europei, presiunea asupra sistemului public de sănătate și orientareaunei părți a medicilor oftalmologi către sectorul privat au crescut interesul pentru chirurgi cu experiență solidă.

În acest context, anumite specializări medicale din România încep să fie privite cu tot mai multăatenție în afara țării. Investițiile făcute în ultimii ani în tehnologie, infrastructură medicală șipregătirea echipelor au contribuit la reducerea diferențelor față de centrele occidentale și au consolidat nivelul de expertiză al specialiștilor români.

Astfel, invitația de a opera la Viena confirmă nu doar parcursul profesional al dr. Teodor Holhoș, ci și faptul că oftalmologia românească începe să fie recunoscută în spațiul medical european.