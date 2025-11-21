Rezidențiat 2025. Peste 500 de candidați au promovat examenul, dar nu au locuri în spitale

În urma examenului de Rezidențiat pentru Medicină, au susținut testarea 6956 de candidați, din care au promovat 5179. În cazul a peste 500 dintre aceștia nu sunt diponibile locuri în spitale. Ministrul Sănătății susține că este în căutarea unor soluții.

„ Este prematur să spunem, anul trecut au fost tot așa, 400 peste număr și au renunțat mai mult de 400. Din cei care au dat rezidențiatul sunt foarte mulți care au dat a doua sau a treia oară pentru că au vrut altă specialitate. În fiecare an renunță la alegerea locului în jur de 300-400. Nu avem o concluzie clară încă, trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă la repartiție și dacă rămân foarte mulți peste intenționez să suplimentez medicină de urgență și medicină de familie care sunt deficitare, dar nu se poate lua această decizie acum” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Singura soluție eficientă pentru cei care nu au prins locuri în spitale este ca în urma repartiției unii dintre cei care au prins posturile să renunțe la ele.

„ Concluzia nu poate fi trasă încă acum, să vedem ce se întâmplă la repartiție, în fiecare an renunță la alegerea locului în jur de 300-400 de candidați” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Repartizarea candidaților care au promovat sesiunea din acest an a Rezidențiatului se va face în perioada 23-25 noiembrie 2025.

