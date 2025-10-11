Rolul mișcării pentru mobilitatea articulațiilor

Mișcarea este esențială pentru buna funcționare a întregului organism, mai ales a articulațiilor. Este necesar să facem cel mult 30 de minute de efort fizic intens pentru a nu avea probleme cu articulațiile.

Dacă te dor articulațiile și simți că-ți amorțesc, poate că este bine să te gândești să faci mai multă mișcare. Mișcarea este benefică pentru organism și susține buna funcționare a sa. „Pentru a preveni problemele articulare, în funcție de vârstă, trebuie făcută cât mai multă mișcare. Este esențială, după părerea mea” recomandă dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie.

Trebuie să ne mișcăm în funcție de timpul și de ritmul pe care le avem. Specialiștii recomandă doar 30 de minute de mișcare intensă în fiecare zi pentru a ne menține sănătoși.