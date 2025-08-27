Românii, expuși alergiei la ambrozie. Aplicația care măsoară nivelul polenului din aer, nefuncțională

Sfârșitul verii aduce cu el și sâcâitoarea alergie la ambrozie. Societatea Română de Alergologie, alături de medici și studenți ai Facultății de Agronomie din Timișoara, a realizat o aplicație care poate monitoriza cantitatea de polen din aer și-i poate avertiza pe oameni atunci când există depășiri ale nivelului de polen. Deși creatorii săi și-au dorit să poată fi utilizată la scară largă și să transmită datele în timp real, lipsa fondurilor a făcut ca aplicația să fie folosită doar la Timișoara și doar în scop medical și științific.

Aplicația se numește „Alergotel” și a fost creată pentru a transmite informații, în timp real, despre calitatea aerului de afară, în special cu privire la încărcătura de polen. Realizatorul este un doctorand al Facultării de Agronomie din Timișoara, dar alături de el la acest proiect au colaborat și medici, precum și reprezentanții Societății Române de Alergologie.

Deși creatorii săi și-au dorit să o extindă la nivel național, din lispă de fonduri ea poate fi utilizată doar la Timișoara și doar în scop medical sau în scop științific.

„Aplicația funcționează dar este o problemă. Anul trecut noi am vrut să vedem cum arată dacă ai un sistem în care poți să monitorizezi ceea ce este în aer, asociat cu un sistem în care poți să avertizezi populația. Am sperat că acest mod făcut de noi ca și cadre universitare de la mai multe facultăți, medici, specialiști ai Facultății de Agronomie care pot recunoaște diferite tipuri de polen, să arătăm populației și autorităților pentru a găsi soluție. Aplicația Alergotel a fost făcută pe gratis de unii dintre doctoranzii Facultății de Agronomie și putea transmite datele în timp real. După ce am avut această demonstrație, am sperat că putem primi fonduri pentru a putea continua acest proiect într-o formă care să ducă la o aplicație mai mare , extinsă la nivelul țării, nu doar la Timișoara. Nu am obținut banii, avem datele despre ceea ce este în aer din zona noastră, cu privire la ceea ce este în aer, dar aceste date nu au putut fi văzute în timp real, din lipa fondurilor” a explicat dr. Carmen Panaitescu, medic primar alergolog și președintele Societății Române de Alergologie, într-o intervenție, în direct, la postul B1 TV.

Simptomele alergiei la ambrozie

De cele mai multe ori, alergia la amborzie are simptome specifice răcelii comune. Este vorba despre rinoree, strănut, dar și senzația de ochi roșii și de mâncărime la nivelul ochilor. Ea se poate trata cu medicamente care ameliorează simptomele, dar tratamentul trebuie prescris de un medic specialist. Așa că dacă aveți probleme cereți sfatul medicului.

Specialiștii atrag atenția că aerul este încărcat cu polen de ambrozie dimineața, între orele 09,00 și 11,00. În acest interval orar este de evitat să ieșim în aer liber sau să aerisim locuințele, mai ales dacă suntem alergici la ambrozie.