Românii plătesc cel mai mult pentru servicii medicale

Românii se numără printre europenii care plătesc cel mai mult din propriul buzunar pentru servicii medicale. Deși Uniunea Europeană consideră accesul la servicii medicale un drept fundamental, modul în care sistemul de sănătate este finanțat diferă de la un stat membru la altul.

Eurostat arată că 6 stare membre și-au dublat cheltuielile curente pentru sănătate per locuitor între 2014 și 2024, printre acestea numărându-se și România. Aceste cheltuieli sunt acoperite puțin peste jumătate din contribuțiile obligatorii la asigurările de sănătate, iar cheltuielile guvernamentale reprezintă 30%.

Restul de 15% provin din sumele pe care europenii le plătesc personal pentru consultații, medicamente, investigații sau tratamente. Analiza acestui indicator arată o diferență semnificativă între statele europene.

Astfel, în timp ce locuitorii din Luxemburg plătesc doar 8% din serviciile medicale, în România plățile din propriul buzunar pentru servicii medicale depășesc 23%. Proporţii de peste 30% se înregistrează şi în Letonia (35,1%), Grecia (34,3%), Serbia (32,1%), Lituania (31,4%) şi Bosnia-Herţegovina (31%).

România se află, de asemenea, printre ţările europene cu niveluri ridicate ale cheltuielilor directe, cu o medie anuală de 223 de euro per persoană – una dintre cele mai mici sume în valoare absolută, dar semnificativă raportat la puterea de cumpărare şi la nivelul veniturilor.