SANIAS anunță proteste împotriva politicilor economice ale Guvernului Bolojan

Sindicaliştii anunţă grevă de avertisment în 20 iulie şi grevă generală din 28 iulie, în toate unităţile sanitare din ţară și reclamă „efectele grave asupra veniturilor şi drepturilor personalului din sănătate şi asistenţă socială”.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS din România, întrunit astăzi, 7 iulie 2026, în sesiune extraordinară, a adoptat Hotărârea privind declararea grevei împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă «Sănătate» şi în cadrul tuturor unităţilor sanitare din acest sector”, anunță federația sindicală într-un comunicat remis News.ro.

Decizia vine după ce Guvernul României nu a răspuns notificării transmise de federația sindicală și după expirarea termenului legal de minimum 10 zile prevăzut de lege, spun sindicaliștii.