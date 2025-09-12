Școala a început, dar lecția de igienă le-a fost predată? Iată cum rămân sănătoși tot anul școlar 

Institutul Național de Sănătate Publică a inițiat o campanie prin care oferă informații despre importanța igienei personale a elevilor atât la școală, cât li acasă. Respectarea regulilor de igienă este esențială pentru o viață sănătoasă.

Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică susțin faptul că atât părinții, cât și profesorii trebuie să0i învețe pe copii ce înseamnă regulile de igienă personală.

Iată care sunt principalele reguli de igienă pe care copiii trebuie să le respecte:

Spălatul mâinilor înainte și după masă, după folosirea toaletei și după joacă

Spălatul dinților de două ori pe zi

Strănutatul/tușitul într-un șervețel sau în pliul cotului

Menținerea igienei hainelor și a unghiilor

Evitarea împărțitului obiectelor personale cu colegii

Purtarea măștii de protecție în spațiile aglomerate

De asemenea, părinții sunt sfătuiți să implementeze copiilor un program regulat de somn și mese, dar și activități recreative, pe placul copiilor.