Selecție pentru lotul național de Informatică, de pe patul de spital

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Elevul Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, Darius Tănăsoiu, a susținut examenul de selecție pentru lotul național de Informatică din spital. El a fost operat de urgență la finele săptămânii trecute, iar proba la olimpiada de informatică a susținut-o tot în cadrul unității medicale în care este internat.

„Olimpicul Darius Andrei Tănăsoiu, 14 ani, elev la Colegiul Naţional «Spiru Haret» din Târgu Jiu, a reuşit o performanţă remarcabilă, calificându-se la barajul pentru selecţia lotului naţional de juniori la Informatică (…) Fiind încă pacient al SJU Târgu-Jiu, Darius a susţinut astăzi, 25 martie 2026, şi proba pentru selecţia lotului naţional de juniori la Informatică tot din spital” susțin reprezentanții spitalului.

Participarea elevului la olimpiada de informatică s-a realizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Gorj și al școlii unde elevul învață, în salonul de spital spațiul fiind organizat astfel încât elevul să poată susține testările.

Este a treia participare a elevului la olimpiada națională de informatică.

Categorii: Exclusiv
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