Spital acreditate în luna august, incluse în categoria a II-a

Jumătate din cele 10 spitale publice și private aflate în proces de acreditare la Autoritatea Națională e Management al Calității au fost incluse în categoria a II-a.

Cele 5 spitale care au fost evaluate în luna august de ANMCS și incluse în categoria a II-a sunt Diaverum Romania (Bucureşti), Fresenius Nephrocare Romania (Bucureşti), Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri (jud. Iaşi) şi Medetil (jud. Bihor).

Celelalte 5 spitale evaluate, toate publice, au fost incluse în categoria a III-a (acreditat cu rezerve). Este vorba despre Spitalul Orăşenesc Haţeg (jud. Hunedoara), Spitalul General C.F. Braşov, Spitalul Municipal Mangalia (jud. Constanţa) şi Spitalul Orăşenesc „Dr. Valer Russu” Luduş (jud. Mureş).

În România există 6 categorii de acreditare: Categoria I – acreditat; Categoria II – acreditat cu recomandări; Categoria III – acreditat cu rezerve; Categoria IV – acreditat cu încredere redusă; Categoria V – decizie de prelungire a procesului de acreditare; Categoria VI – neacreditat.