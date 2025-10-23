Stadiul lucrărilor Centrului de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară din Târgu Mureș

Ministerul Sănătății a prezentat situația lucrărilor la Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Oficialii instituției susțin faptul că proiectul se desfășoară conform graficului.

Noua clădire, cu o suprafață desfășurată de peste 19.000 mp, va deveni un centru medical de excelență în chirurgia cardiovasculară și transplantul cardiac, construit după cele mai înalte standarde europene. Valoarea investiției este de peste 700 milioane de lei.

„ O investiție de interes național, local și academic, născută din munca și visul unei echipe care nu a încetat să creadă. Un proiect de suflet pentru întreaga comunitate medicală, care va pune România pe harta centrelor de excelență din Europa” susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.