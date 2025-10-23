Stadiul lucrărilor Centrului de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară din Târgu Mureș

FacebookEmailWhatsApp

Ministerul Sănătății a prezentat situația lucrărilor la Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Oficialii instituției susțin faptul că proiectul se desfășoară conform graficului.

Noua clădire, cu o suprafață desfășurată de peste 19.000 mp, va deveni un centru medical de excelență în chirurgia cardiovasculară și transplantul cardiac, construit după cele mai înalte standarde europene. Valoarea investiției este de peste 700 milioane de lei.

„ O investiție de interes național, local și academic, născută din munca și visul unei echipe care nu a încetat să creadă. Un proiect de suflet pentru întreaga comunitate medicală, care va pune România pe harta centrelor de excelență din Europa” susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să mănânci paste în fiecare zi fără să te îngrași
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro