Taxa CASS pe pensii și impactul bugetar: suplimentări de 9 miliarde de lei

Casa Națională de Asigurări de Sănătate și-a suplimentat bugetul pentru anul viitor cu 9 miliarde de lei, după ce Guvernul a decis ca pensiile peste 3000 de lei să plătească CASS.

„A însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru un an întreg. În primele luni se vede deja o colectare, dacă doriţi, mai accelerată pentru bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul Casei în ultimii 4-5 ani de zile s-a dublat. Vorbim de o creştere de la 45 de miliarde la 80 de miliarde anul acesta. Din păcate, cu această dublare, cu această creştere exponenţială a bugetului Casei, nu se vede şi o îmbunătăţire în multe locuri a serviciilor. Şi aici este problema noastră. Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să aplice o taxă de 10% pentru plata CASS în cazul persoanelor ale căror pensii depășesc 3000 de lei.