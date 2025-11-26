Injecțiile cu acid hialuronic sunt la mare căutare atunci când vine vorba despre proceduri de înfrumusețare minim invazive. Specialiștii spun însă că există mai multe tipuri de acid hialuronic, iar acestea trebuie alese în funcție de zona feței în care trebuie injectate. O alegere incorectă poate provoca neplăceri.

Tipuri de acid hialuronic potrivite pentru frumusețea ta

„Acidul hialuronic are rolul de a atrage apa și prin faptul că are aceste proprietăți oferă volum în locul unde este injectat. Tocmai din această cauză, acidul hialuronic putem spune că poate oferi atât proprietăți de hidratare, în momentul în care este mai puțin dens. Hidratează în partea superficială tegumentul” a explicat dr. Marin Andrei, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă – Clinica TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, pentru micile retușuri, medicii recomandă injecțiile cu acid hialuronic al cărui conținut este vâscos.

„Avem acid mai vâscos cu rol structural. Poate să remodeleze, poate să dea o anumită formă, poate să repare anumite defecte sau avem și varianta intermediară. Sunt produse care oferă și volum și hidratare în același timp. În această categorie intră acidul hialuronic pentru buze. La nivelul buzelor ne dorim să avem atât formă, cât și hidratare” explică dr. Marin Andrei, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă – Clinica TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Injectarea buzelor

Indiferent de zona feței care trebuie corectată, cantitatea de acid hialuronic trebuie să fie mic. Excesul poate genera neplăceri.

„Moda injectării acidului în zona cearcănelor a cam trecut. Trebuie să injectăm, dacă dorim asta, doar o cantitate mică. Una dintre problemele care pot să apară este aceea de crea un edem mai mare decât ne dorim. Zona cearcănelor este relativ sensibilă și trebuie abordată cu grijă” mai spune dr. Marin Andrei, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă – Clinica TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.