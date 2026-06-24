Toți pasagerii americani aflați pe vasul afectat hantavirus au fost scoși din carantină

Cei 18 pasageri americani repatriați de pe nava de croazieră MV Hondius, la bordul căreia a izbucnit un focar de hantavirus, au finalizat perioada de carantină și s-au întors în statele de origine. Autoritățile sanitare americane (CDC) au confirmat că nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu acest virus pe teritoriul SUA în urma incidentului.

Grupul a fost adus în Statele Unite în două etape distincte: 16 dintre pasageri au sosit pe 11 mai, imediat după călătoria lor, în timp ce ultimii doi au ajuns în unitatea medicală pe data de 15 mai. Externarea s-a făcut treptat; la începutul acestei luni, primii opt cetățeni au primit permisiunea de a pleca acasă după trei săptămâni de supraveghere, în timp ce restul de zece au rămas sub observație medicală până în prezent.

În ciuda expunerii potențiale la focarul viral apărut pe vasul de croazieră, bilanțul sanitar este unul pozitiv. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a transmis public asigurări cu privire la starea de sănătate a pasagerilor și la siguranța publică.

„Nu au apărut cazuri de boală cu hantavirus în Statele Unite ca urmare a acestui focar”, au precizat reprezentanții CDC.