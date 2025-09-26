Tumoră gigant operată la un bebeluș. Formațiunea cântărea 20% din greutatea corpului micuțului

O tumoră de 800 de grame a fost operată cu succes la un bebeluș de către medicii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj Napoca.

Cazul a fost monitorizat încă din timpul vieții intrauterine, astfel încât după momentul nașterii s-au luat toate măsurile necesare pentru efectuarea operației în condiții de siguranță. Echipa medicală a petrecut în sala de operație aproape 6 ore pentru extirparea tumorii.

Datele medicale arată că recuperarea postoperatorie a bebelușului este una favorabilă.

„În cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a fost realizată o intervenție chirurgicală excepțională care a salvat viața unui nou născut. Aceasta a fost efectuată de către domnul doctor Aurel Marin, șeful secției ORL din cadrul instituției medicale, în colaborare cu o echipă multidisciplinară a spitalului. (…) Născut în cadrul unei alte instituții spitalicești din municipiul Cluj-Napoca, la termen, copilul a prezentat la naștere o formațiune tumorală laterocervicală gigantă. Particularitatea și, totodată, dificultatea acestui caz au fost determinate de vârsta pacientului, dimensiunea formațiunii, de 800 g, reprezentând peste 20% din greutatea copilului la naștere” potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Cluj, instituție care are în administrare unitatea medicală în cadrul căreia s-a realizat operația.