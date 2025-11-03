UE cere protecția pe internet a copiilor din România

Ministerul Digitalizării atrage atenția că adoptarea noilor legi privind protecția minorilor și majoratul digital ar putea încălca reglementările europene, riscând proceduri de infringement și sancțiuni pentru România, dacă nu sunt aliniate corect la legislația UE.

Ministerul Digitalizării a atras atenția luni Camerei Deputaților, for decizional, despre riscurile juridice ce ar putea apărea în urma adoptării a două proiecte de legi care impun reglementări suplimentare față de legislația europeană, riscând să deschidă o procedură de infringement pentru România. Cele două legi, care vizează protecția minorilor online și majoratul digital, au fost deja aprobate de Senat și sunt în dezbatere în Camera Deputaților, notează Cotidianul.ro.

Unul dintre proiectele vizate, PL-x nr. 385/2025, se referă la protecția minorilor sub 18 ani în fața conținutului nociv pe platformele online. Potrivit acestuia, marile platforme precum Facebook, TikTok sau YouTube ar trebui să implementeze un mecanism verificabil de vârstă pentru toți utilizatorii, în scopul de a restricționa accesul minorilor la materialele nocive. Acestea sunt definite ca orice conținut care instigă la violență, promovează comportamente autodistructive, conține nuditate, pornografie, sau tulburări de alimentație și idei suicidare. Platformele online care nu se conformează noilor reglementări riscă amenzi între 0,5% și 3% din cifra lor de afaceri anuală globală.