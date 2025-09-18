UE nu a rezolvat încă lipsa medicamentelor, arată un raport al Curţii de Conturi

Uniunea Europeană nu are încă o soluţie clară pentru criza de medicamente şi trebuie să întărească Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA). Concluzia apare într-un raport al Curţii de Conturi a UE, publicat miercuri şi preluat de AFP.

Experţii spun că Uniunea a identificat cauzele penuriilor, în special faptul că multe medicamente sunt produse în Asia, ceea ce face lanţul de aprovizionare vulnerabil. Totuşi, reacţia politică a celor 27 de state membre este considerată insuficientă.

Raportul arată că UE a făcut un pas înainte la sfârşitul lui 2023, când a stabilit prima listă de medicamente critice. Însă nu s-a făcut destul pentru a asigura disponibilitatea lor pe piaţă.

Curtea apreciază rolul EMA de coordonare, dar atrage atenţia că agenţia nu poate sprijini statele membre decât în situaţii de criză sanitară. În plus, EMA nu are destule informaţii pentru a preveni din timp penuriile.

Un alt punct criticat este lipsa de reguli comune. Fiecare stat are propriile norme privind raportarea lipsei de medicamente. În Franţa, penuria trebuie anunţată imediat ce există riscul epuizării stocurilor, în timp ce în Italia avertizarea vine cu patru luni înainte de întreruperea aprovizionării.

De asemenea, piaţa europeană a medicamentelor este fragmentată, chiar şi din motive aparent minore, precum ambalaje diferite de la o ţară la alta, ceea ce îngreunează circulaţia liberă a produselor.

Curtea de Conturi recomandă Comisiei Europene să creeze un sistem unic prin care EMA să primească rapid sesizări despre penurii şi să gestioneze o bază de date comună cu toate medicamentele.