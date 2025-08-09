Vedere de aproape mai bună cu picături de ochi. Produsul, aprobat în SUA

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite ale Americii a aprobat recent picăturile oftalmice, pe bază de aceclidină, ce pot trata prezbiopia. Această boală afectează foarte mulți adulți după vârsta de 45 de ani.

Acest medicament este o soluție de aceclidină 1,44%. Această substanță acționează asupra pupilei, făcând-o să se micșoreze mult mai ușor, fără a solicita astfel mușchiul responsabil cu focalizarea.

Aceste picături ajută la contractarea eficientă a mușchiului care închide irisul. Pupila ajunge sub 2 mm, mărindu-se astfel zona în care vederea este clară și poate permite focalizarea mai bună a obiectelor apropiate, fără a provoca reacția de vedere încețoșată la distanță.

Decizia de aprobare a avut la bază rezultatele a trei studii clinice de amploare. În primele dintre ele, denumite Clarity1 și Clarity2 a fost testată siguranța și eficiența picăturilor pentru 466 de persoane, pe parcursul a 42 de zile de la administrarea lor. Al treilea studiu, denumit Clarity3 a vizat 217 persoane și a urmărit siguranța produsului pe parcursul a 6 luni.

Toate rezultatele au evidențiat faptul că acest produs îmbunătățește vederea de aproape în 30 de minute și menține efectul până la 10 ore.

