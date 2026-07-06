Victimă a azilelor din Bihor, decedată. Alte 15 persoane, spitalizate

Ministerul Muncii și Familiei anunță că un bărbat, transferat dintr-unul din azilele din Bihor la un spital din Mureș a murit. De asemenea, alte 15 persoane sunt spitalizate.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în judeţul Mureş a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ şi nu a fost identificată ca având dizabilităţi sau probleme medicale urgente” anunță Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii.

Potrivit lui Dragoş Păslaru, în urma evaluării preliminare, bărbatul a declarat că nu are rude sau persoane apropiate.

“Am discutat personal cu directoarea DGASPC Mureş şi mâine dimineaţă vom avea concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Nu există pentru mine amărăciune mai mare decât să scriu aceste rânduri şi să comunic această veste tristă pentru fiecare dintre noi”, a mai transmis ministrul interimar.

Din totalul celor 409 persoane găsite în azile, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 212 sunt vârstnici. 11 persoane nu deţin documente de identitate pentru că nu au CNP. Doar 40 de aparţinători au sunat pentru a se interesa de persoanele din centre.