VIDEO Alimentele care ne scapă de rezistența la insulină

Rezistența la insulină reprezintă principalul factor de risc asociat diabetului zaharat de tip 2. Ea poate fi prevenită cu ajutorul unei alimentații sănătoase care să includă fructe, legume și grăsimi benefice organismului.

„Trebuie să menținem o dietă cu alimente cu indice caloric scăzut, pe bază de legume și grăsimi bune, cum sunt uleiul de măsline, nucile, avocado, proteinele. Putem consuma caju sau migdale, dar nu mai mult de 50 de grame” susține dr. Lavinia Vasilescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Un alt aliment de calitate recomandat de medici este oul. Consumat cu moderație, ne poate ajuta să scăpăm de rezistența la insulină.

„Proteinele de calitate înaltă, cum sunt ouăle. Crește colesterolul dacă vom mânca 5, 6 ouă, dar unul pe zi, maximum două, nu afectează cu nimic. Cu cât este mai fiert și sațietatea lui este mai ridicată. Cu cât ne simțim mai sătui pe o perioadă mai mare de timp” mai spune dr. Lavinia Vasilescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.