VIDEO Alopecia areata, boala provocată de stres care ne lasă fără păr

FacebookEmailWhatsApp

Stresul este un factor de risc în multe afecțiuni, fiind asociat și cu căderea părului. Alopecia areata este numele unei afecțiuni dermatologice din cauza căreia părul care pe fond de stres. Specialiștii susțin că și cei mici pot suferi de această problemă medicală.

„Ca să ai un tratament potrivit trebuie să ai un diagnostic corect. Vorbim inclusiv de cauze autoimune. Mă refer aici la alopecia areata, când părul cade în smocuri. Are o cauză autoimună foarte importantă și declanșată de stres și emoții. Sunt chiar și copii care suferă de această boală” spune dr. Iulia Roșu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Din fericire, pentru alopecia aerata există tratament, însă nu se vindecă în totalitate. Dacă pacientul resimte din nou stresul care a provocat-o, boala reapare.
„Trebuie investigată la medicul dermatolog, apoi dacă sunt alte probleme el va redirecționa pacientul către alți specialiști. Boala se vindecă, dar dacă pe parcursul vieții ne reîntâlnim cu factorii care au declanșat-o ea poate să reapară” mai spune dr. Iulia Roșu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Importanța prevenției în stomatologie

Prevenția în stomatologie este foarte importantă pentru menținerea sănătății orale. Ea se face având la bază trei principii esențiale. Cel mai bine este să acordăm atenție îngrijirii orale și controalelor…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro