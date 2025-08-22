VIDEO Aplicații mobile care pot ajuta la menținerea sănătății creierului, mai ales în cazul seniorilor

Vârsta a treia vine cu multe provocări, unele dintre ele vizând menținerea sănătății creierului. Există multe aplicații mobile interesante pe care vârstnicii le pot folosi pentru a-și menține sănătatea creierului.

Printre cele mai utile aplicații se numără cele care ne ajută să învățăm o limbă străină, cele care promovează jocuri de logică sau cele pentru antrenamentul cognitiv.

„Sunt unele studii care arată că la persoanele vârstnice utilizarea anumitor aplicații ar fi chiar benefică, pentru că antrenează structurile creierului în activități care ar consta, poate, în privit excesiv la televizor, ceea ce presupune o angajare pasivă a creierului” spune dr. Mioara Avasilichioaie, medic specialist neurolog, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicii consideră că impactul acestor aplicații asupra sănătății creierului trebuie însă studiat mult mai mult de către specialiști.

„Aș putea spune că aceste aplicații pot fi benefice, însă nu există suficiente studii care să confirme că lucrurile stau așa în mod concret. Totuși decât să privim în gol la televizor mai bine apelăm la jocuri și alte aplicații digitale” mai spune dr. Mioara Avasilichioaie.