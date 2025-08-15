VIDEO Cancerul colorectal nu este o rușine. Mulți pacienți ezită să ceară ajutorul medicului din această cauză

Atunci când vorbim despre bolile oncologice, prevenția face diferența dintre viață și moarte. Pentru că se simt rușinați să meargă la medic, mulți pacienți refuză consultațiile și descoperă că suferă de cancer colorectal, iar boala se află într-un stadiu avansat. Medicii recomandă tuturor pacienților să vină la investigații și să lase aceste preconcepții deoparte.

„Există multe idei preconcepute legate de cancerul color-rectal. Trebuie să combatem aceste mentalități pur românești care, din fericire, sunt tot mai puțin regăsite în generația tânără” spune dr. Bogdan Barta, medic primar chirurgie generală, Chirurg de Excelență în chirurgia herniilor și chirurgie minim invazivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pe lângă rușine mulți oameni merg pe ideea „mie nu mi se poate întâmpla” , iar această mentalitate îi ține departe de cabinetul medicului specialist.

„Din păcate acolo este o problemă pentru că nimeni nu se așteaptă și nu se gândește că poate să existe o problemă. E foarte complicat la vârste tinere să determinăm un alt comportament, mai ales alimentar. E rolul nostru să diagnosticăm cancerul și să-l prevenim și să-l tratăm corect” mai spune dr. Bogdan Barta, medic primar chirurgie generală, Chirurg de Excelență în chirurgia herniilor și chirurgie minim invazivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.