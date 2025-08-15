VIDEO Ce faci atunci când cel mic înghite apă de mare sau de la piscină? Medic: „Pot să apară probleme de sănătate”

O zi la mare sau la piscină se poate termina prost dacă cel mic, accidental, înghite apă. Există riscul apariției infecțiilor digestive din cauza germenilor pe care apa îi conține. Pentru a preveni aceste situații nedorite, medici recomandă, mai ales în cazul piscinelor, să se aleagă acele spații igienizate corespunzător.

„Când este o mare calmă, când se elimină tot felul de canalizări la mal și e foarte aglomerat, e risc să apară probleme dacă apa e înghițită. Asta va declanșa o gastroenterocolită virală sau bacteriană” susține dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Chiar și la piscină există riscuri de contaminare, mai ales dacă sunt aglomerate și prea puțin întreținute așa cum trebuie,

„Piscinele foarte curate nu reprezintă un risc și pot fi sigure pentru bebeluși de 7-8 luni. Dar sunt și piscine aglomerate și neîngrijite care sunt un adevărat focar de infecție. Eu nu recomand părinților să meargă cu bebelușii la anumite piscine pentru că pot să apară niște probleme” mai spune dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Simptomele sunt similare oricărei infecții digestive: scaune moi, vărsături, însoțite de dureri de stomac.

„Pot să apară vărsături sau un scaun mai moale. Ele sunt pe perioade scurte, dar noi nu știm ce urmează, de aceea trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a trata aceste probleme” mai spune dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.