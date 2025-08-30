VIDEO Ce iubește cel mai mult actrița Nuami Dinescu? Răspunsul, la Medika TV

Actrița Nuami Dinescu a fost invitata terapeutei Bianca Poptean în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii „Minți Sclipitoare”, difuzată de Medika Tv. Prezentă în studio, aceasta a vorbit despre lucrul pe care îl iubește cel mai mult.

Actrița Nuami Dinescu se identifică foarte mult cu meseria pe care o are și pe care o iubește foarte mult.

Totodată, îndrăgita actriță a vorbit și despre faptul că îi fac plăcere acele lucruri și situații care o ajută să-și păstreze principiile de viață pe care și le-a construit.

„E mult de când sunt împăcată cu mine. Iubesc foarte mult meseria asta a mea, indiferent de cât de complicat e. Sunt în stare să muncesc 12 ore, după 3 ore nedormite, nu mi-e somn, nu mi-e foame nu am nimic. Îmi fac lucrurile care mă țin pe linia mea, care mă ajută să nu mă abat de la principiile mele” a explicat Nuami Dinescu, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare” de la Medika TV.

