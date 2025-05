VIDEO Ce simte un medic atunci când dă vești neplăcute rudelor pacienților? Dr. Lucian Russu: „Orice doctor care face asta pierde o parte din viața lui”

La sfârșitul acestei săptămâni, la Medika TV, ați putut urmări o nouă ediție a emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”. De această dată, alături de îndrăgita prezentatoare, în studio, s-a aflat dr. Lucian Russu, medic specialist în dermatovenerologie. Preț de o oră, renumitul medic dermatolog a vorbit despre viața sa de familie și profesională, amintind totodată și despre cum reacționează medicii atunci când trebuie să dea vești mai puțin plăcute despre starea de sănătate a pacienților, rudelor acestora.

De foarte multe ori, medicii au fost puși în situația de a le comunica rudelor pacienților faptul că intervențiile nu au reușit și că lupta cu viața a fost pierdută de bolnavi. Momentul este unul dramatic și încărcat de emoții, mai ales pentru medicul care se prezintă în fața familiei.

„Este îngrozitor să faci asta. Este absolut îngrozitor pentru că, din punctul meu de vedere, fiecare medic care trebuie să facă asta pierde o parte din viața lui” susține dr. Lucian Russu, medic specialist în dermatovenerologie.

Prevenția, cheia unei reușite

Medicul Lucian Russu susține însă că în cei peste 30 de ani de carieră profesională nu a fost niciodată în situația de a da vești cumplite rudelor pacienților săi. Ceea ce l-a motivat a fost lupta pentru viața fiecărui bolnav pe care l-a tratat.

„Fără a mă considera îngâmfat, n-am pierdut nicio bătălie. În dermatologie am avut o încăpățânare de a mă pune în orice situație și de a nu pierde niciun pacient. Până la acest moment nu am fost și nu cred că voi fi înfrânt pentru că a mers mereu pe prevenție, am susținut pacientul în așa fel încât, chiar dacă diagnosticele erau teribile, să putem să prelungim viața sa” mai spune dr. Lucian Russu, medic specialist în dermatovenerologie.