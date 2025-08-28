VIDEO Ce spune despre sănătatea pancreasului pierderea bruscă în greutate

Pierderile bruște în greutate, fără a ține o dietă sau a face mișcare, pot ascunde boli foarte grave. Unul dintre organele afectate de această scădere nejustificată în greutate este pancreasul. Atunci când acest simptom are legătură cu problemele apărute la nivelul pancreasului, poate fi vorba despre cancerul pancreatic.

„În principiu, orice scădere ponderală cu mai mult de 5% din greutatea ponderală intervenită în aparentă sănătate, fără un motiv explicabil, adică fără să ne dorim să slăbim trebuie să ne alerteze. Dacă un pacient are 100 de kg, menținându-și același aport caloric, fără să intre la regim și slăbește doar 5 kg, în 6 luni, acesta trebuie să constituite un semnal de alarmă. Vorbim despre cancerul de pancreas în stadiu incipient” atrage atenția dr. Bogdan Georgescu, medic primar oncolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O boală diagnosticată prea târziu

De cele mai multe ori, pacienții care slăbesc inexplicabil nu sunt alertați de această situație și evită să meargă la medic. Aceștia ajung totuși în cabinetul specialiștilor atunci când slăbitul nejustificat este însoțit de apariția icterului. Din păcate, în acest stadiu cancerul pancreatic se află într-un stadiu avansat și este tot mai greu de tratat.

„Din păcate, ne confruntăm cu pacienți care se confruntă cu semne severe, așa cum este icterul, creșterea de volum a abdomenului, prin ascită, datorită metastazelor hepatice. În momentul în care boala este diagnosticată tardiv, apar aceste simptome severe. De asemenea, durerea este un alt simptom grav. În cancerul de pancreas este foarte greu de suportat” mai spune dr. Bogdan Georgescu, medic primar oncolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.