VIDEO Coronografia și rolul său în diagnosticarea bolilor de inimă

Există mai multe metode de investigație atunci când vorbim despre bolile de inimă, însă cea mai eficientă dintre ele pare a fi coronografia. Iată cum se realizează și de ce o recomandă medicii.

„Analiza care ne aduce lămuriri este coronarografia. Coronarografia este o practică de rutină, este vorba despre un catater care accesează o arteră periferică, cel mai frecvent artera radială și ne permite să-l împingem sub control radiologic până la nivelul de unde pornesc vasele coronare, din aortă. Se pătrunde în vasul coronar și se injectează o substanță radiopacă. Astfel ne facem o imagine de ansamblu asupra stenozelor pe care le putem caracteriza” explică dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, supraspecializat în chirurgie vasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ca urmare a coronografiei medicul va stabili dacă un pacient are probleme în ceea ce privește vasele importante ale inimii și va prescrie tratamentul adecvat.

„Este cea mai fiabilă investigație care se adresează acestei boli. Urmare a unui diagnostic foarte bun, care trebuie completat și cu altele, ne gândim la tratament” mai spune dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, supraspecializat în chirurgie vasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.