VIDEO Cum începe, de fapt, procesul de îmbătrânire a feței?

De cele mai multe ori, procesul de îmbătrânire de la nivelul tenului este asociat cu pielea. Specialiștii recomandă însă ca el să fie privit în ansamblu și nu doar în legătură cu pielea. Odată cu ea, îmbătrânesc și oasele, mușchii și toate ligamentele de la nivelul tenului și trebuie să acordăm atenție și acestor apecte.

„Îmbătrânirea tenului trebuie privită în ansamblu. Nu doar pielea îmbătrânește, ci și oasele. Noi pierdem din arcada zigomată, pierdem din maxilar, din mandibulă. Pierdem masă osoasă. Se atrofiază țesutul adipos, iar ligamentele devin mai elastice. Asta pe lângă modificările care apar în structura pielii propriu-zisă” susține dr. Iuliana Lupu, medic primar dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii susțin că cel mai important ar fi ca în terapiile antiage-ing la care femeile apelează să își îndrepte atenția și asupra aspectelor ce țin de oasele și musculatura feței.

„Măcar dacă ne-m referi doar la faptul că pielea se subțiază și apar riduri fine sau pete. Noi pierdem os, iar asta are un impact semnificativ” mai spune dr. Iuliana Lupu, medic primar dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.