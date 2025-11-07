VIDEO Defecte toracice la copii. Ce spun medicii

Defectele toracice la copii sunt o problemă medicală foarte des diagnosticată de medici. Cauzele care le determină sunt legate de anumite modificări genetice. Specialiștii susțin că este necesară diagnosticarea lor corectă, pentru că pot crea și alte disfuncții în organism.

„Există mai multe categorii de defecte toracice la copii. Există toracele în pâlnie sau pieptul înfundat, în timp ce opusul lui este pectus carinatum sau pieptul de porumbel. Primul este cel care apasă inima și plămânul, însă ambele au o etiologie comună poligenică, dar acesta este mai frecvent. Apare la 1 la 300 de cazuri” susține dr. Vasile Popa, medic primar chirurgie toracică, Doctor în Medicină, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii atrag atenția că mai predispuși la defecte toracice sunt băieții, iar de cele mai multe ori această disfuncție este însoțită și de alte sindroame.

„Există o predominată masculină. Vorbim despre 3, 5 cazuri la băieți și un caz la fete. Ce este important de înțeles este că aceste defecte vin izolate, dar vin și cu alte sindroame” mai spune dr. Vasile Popa, medic primar chirurgie toracică, Doctor în Medicină, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.