VIDEO Definiția relației toxice, la Medika TV. Tu de câte ori ai fost în situația asta?

Sentimentul de iubire pe care ți-l oferă partenerul este foarte important pentru fiecare dintre noi. Foarte puțin cupluri rezistă însă în timp, iar relațiile de dragoste și încredere se transformă, în timp, într-un coșmar. Psihologii le denumesc relații toxice, iar sfatul specialiștilor este că trebuie să renunțăm la aceste legături care ne afectează emoțional.

„Relația toxică este o relație care ne ia energia, care, uneori, ne lasă fără suflare. Ca și comparație ajungem în relații toxice atunci când ne simțim vinovați, lipsiți de energie și tot ceea ce facem nu mai are sens pentru noi. Ne învinovățim, suntem într-o stare în care ne întrebăm ce e cu noi. Ajungem la ironii, ajungem la jigniri, glume nepotrivite care ne fac să ne simțim inconfortabili și avem acea jenă și încet, încet începem să ne îndoim de cine suntem și nu ne mai regăsim” susține Anca Vlad, psiholog clinician, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Diferența dintre o relație dificilă și una toxică

În practica de specialitate, terapeuții vorbesc și despre relațiile dificile. Acestea sunt diferite față de cele toxice, pentru că în cazul relațiilor dificile partenerii încă își mai doresc să revină la viața de cuplu și să se sprijine unul pe celălalt.

„Relațiile reprezintă instrumentul de bază al lucrului cu sinele, prin care descoperim cine suntem mai bine. Diferența dintre o relație dificilă și una toxică reprezintă voința de a merge împreună mai departe. Atunci când suntem în relații toxice suntem într-o lupte, pe o altă poziție. Nu încercăm să găsim o soluție împreună” mai spune Anca Vlad, psiholog clinician, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.