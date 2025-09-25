VIDEO Diagnosticarea corectă a autismului în cabinetul medicului specialist

Tulburările din spectrul autism presupun metode de diagnostic ample care necesită foarte mult timp și, uneori, chiar și implicarea părinților care pot oferi detalii esențiale medicilor în timpul procesului de diagnosticare. Această afecțiune trebuie descoperită prin excluderea altor tulburări cu simptomatologie similară, demers ce reprezintă o provocare chiar și pentru specialiști.

„Depinde foarte mult de vârsta evaluării copilului. Dacă este mic, vom avea nevoie de multe date de la părinți, deci anamneza e o resursă importantă, precum și evaluarea directă a copilului. Stăm cu el, îl evaluăm, îi dăm timp. Evaluarea nu trebuie să fie fugară. Chiar dacă pentru noi este ușor să identificăm aceste semne, după primele gesturi pe care le face, e bine să îi dăm timp, să avem acest răgaz să avem o primă întâlnire desfășurată amplu pentru a-i da șansa copilului să se acomodeze cu spațiul și cu persoana noastră și să-l putem observa pe parcursul întregii zile. Dacă sunt semne pe care părintele le-a observat acasă și vine și ni le prezintă, noi putem să le utilizăm în metodele de diagnostic” susține dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pentru o diagnosticare corectă a tulburărilor din spectrul autist este necesară o diagnosticare diferențială, prin care medicii să înlăture alte afecțiuni ale căror simptome pot fi confundate ușor cu cele pe care le are autismul.

„Dincolo de evaluarea clinică, ar trebui să scoatem din discuție foarte multe alte tulburări de neurodezvoltare, pentru că diagnosticul diferențiat se face celelalte forme de întârziere ale limbajului pentru că sunt copii care au întârziere doar de limbaj. Relaționarea lor este bună dar nu articulează corect cuvintele și până la vârsta de 3 ani este complicat să-ți dai seama ce este întârziere strict de limbaj sau întârziere de limbaj asociată cu o formă de întârziere psihică și aceste forme de autism. Deci diagnosticul diferențial este marea provocare” mai spune dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.