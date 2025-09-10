VIDEO Eficiența și riscurile inseminării intrauterine

Inseminarea intrauterină reprezintă pentru multe cupluri cu probleme de fertilitate o alternativă mai eficientă la fertilizarea in vitro. Chiar dacă este mai simplu de realizat, medicii susțin că ratele de succes ale acestei proceduri sunt scăzute, iar condițiile în care trebuie realizată sunt mult diferite față de cele care se aplică în cazul FIV.

Rata de succes în cazul inseminării intrauterine este foarte mică și rare ori depășește 15%, spun specialiștii. Astfel, deși pare mai eficientă, cel mai mare risc al său este să eșueze.

„Inseminarea intrauterină este o procedură prin care se introduce sperma preparată și spălată, direct în uter. Nu se poate face decât dacă femeia este tânără, pentru că rata de succes este de 10-15%, deci relativ mică” susține dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Condiții necesare pentru realizarea insemniării intrauterine

Dincolo de aspectele legate de rata de succes, inseminarea intrauterină presupune și respectarea unor anumite condiții, ceea ce o face o procedură foarte strictă, prin comparație cu fertilizarea in vitro.

„Există însă și condiții. Una dintre ele este ca pacienta să aibă cel puțin o trompă permeabilă. Dacă există blocaj tubar, nu poți face din start inseminare, pentru că nu au unde să se întâlnească spermatozoidul cu ovocitul. O altă condiție este ca spera să aibă parametrii destul de buni, trebuie să existe să existe peste 10 milioane de spermatozoizi mobil. Dacă este o spermogramă foarte modificată și faci inseminare, vei avea un rezultat negativ„ mai spune dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.