VIDEO Embolizarea tiroidiană, procedură efectuată cu succes la SUUB

Embolizarea tiroidiană este o procedură medicală prin care sunt diminuați nodulii formați la nivelul glandei tiroide. Această procedură este realizată în premieră la Spitalul Universitar de Urgență București. Avantajele procedurii sunt multiple, spun specialiștii unității medicale.

„Nu e vorba despre o intervenție chirurgicală, deci nu rămânem cu nicio cicatrice. În al doilea rând, pacientul nu este anesteziat pentru că nu este nevoie și al treilea avantaj constă în timpul scurt petrecut de pacient în spital. În principiu poate pleca în aceeași zi, doar că ținem pacientul peste noapte pentru monitorizare. Dar, altfel recuperarea este rapidă” susține prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, invitată la „Sistemul Medikal”.

Pentru realizarea procedurii este nevoie de experiența unui medic specialist în radiologie intervențională care va monitoriza terapia pe tot parcursul desfășurării ei.

„Se montează un cateter în zona inghinală și se introduce până la nivel tiroidian unde se detectează artera care trebuie embolizată și se utilizează granule care obstrucționează vasul de sânge, practic îl astupă și când nodulul nu mai primește sânge, el se micșorează” mai spune prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, invitată la „Sistemul Medikal”.

Spitalul Universitar de Urgență București realizează în premieră astfel de intervenții. Procedurile pot fi efectuate și în alte unități medicale, dar este nevoie de personal de specialitate bine instruit și aparatură medicală performantă.

„Ai nevoie de medici care să se specializeze în radiologie intervențională și de o dotare corespunzătoare. E nevoie de pregătire în acest sens, colegii mei sunt pregătiți în străinătate aproape toți” mai spune prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, invitată la „Sistemul Medikal”.