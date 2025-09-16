VIDEO Factorii de mediu și alimentația îmbolnăvesc copiii

Foarte mulți copii suferă astăzi de boli digestive nespecifice lor, precum boala de reflux gastroesofagian sau gastrită. Principala cauză care le generează este legată de alimentația nesănătoasă la care sunt expuși sau de lipsa unui program eficient pentru luat masa.

„Discutăm de fapt despre o interacțiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentație și corpul copiilor aflat în dezvoltare. Asta ne face să spunem că anumite afecțiuni care ating cumva zona de imunitate sau de autoimunitate fie că se găsește la nivelul ficatului , pancreasului sau tubului digestiv, generează apariția unor afecțiuni pe care acum 15 ani nu le vedem frecvent. Mă refer la alimentația intens procesată, chiar și la banalul ritm de alimentație neregulat, mâncarea de tip ciugulit sau compulsiv, face ca sistemul digestiv să fie dat peste cap și să apară simptomele” susține dr. Iulia Țincu, medic primar gastroenterologie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Principalele simptome pe care le resimt copiii vizează durerile de stomac și disconfortul abdominal.

„Astfel, discutăm de copii care au dureri abdominale recurente, balonare excesivă, elimină aer în exces la nivelul cavității bucale, nu pot merge la școală din cauza disconfortului digestiv, intră într-un cerc vicios al anxietății legat de aceste probleme digestive” mai spune dr. Iulia Țincu, medic primar gastroenterologie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.