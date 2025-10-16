VIDEO INSP promovează sănătatea și prevenția în rândul românilor prin campanii informative

Cu scopul de a crește gradul de informare cu privire la importanța prevenției medicale, Institutul Național de Sănătate Publică a inițiat mai multe campanii publice prin care discută deschis despre problemele medicale pe care le-am putea avea și pe care le-am putea gestiona mai bine dacă sunt descoperite la timp. De exemplu, luna aceasta, INSP a inițiat o campanie publică despre rolul alimentației sănătoase și al mișcării în viețile noastre.

„Campania este desfășurată în cadrul unui program național privind evaluarea și monitorizarea stării de sănătate, program finanțat de Ministerul Sănătății. INSP pregătește metodologic această campaniei, cu ajutorul DSP-urilor se implementează activitățile în cadrul campaniei, iar DSP-urile fac parteneriate cu instituții sau alți actori care să se implice în promovarea mesajelor” susține dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef secție Promovarea Sănătății – INSP, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Misiunea INSP

Rolul campaniilor dezvoltate de INSP este de a-i ajuta pe cetățeni să fie mai conștienți cu privire la monitorizarea periodică a stării de sănătate.

„Ne dorim să ajungem la oameni cu aceste informații legate de alimentație, legată de activitatea fizică. Sunt subiecte de importante. De cele mai multe ori pentru aceste campanii se încheie parteneriate cu Inspectoratele Școlare, cu școlile, anumite comunități au asistenți medicali comunitari, chiar și medicii de familie din comunități sunt implicați” mai spune dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef secție Promovarea Sănătății – INSP, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.