VIDEO Meteo-sensibilitatea și durerile de oase. Ce spun medicii?

Între vremea de afară și starea noastră fizică există o strânsă legătură. Și pentru că sezonul rece a debutat în forță, oamenii ajung la medic din cauza durerilor de mușchi și oase. Investigațiile medicale scot la iveală o multitudine de afecțiuni care trebuie tratate pentru a alina suferința pacienților.

„Sunt diferite afecțiuni. În primul rând sunt bolile degenerative care ajung în ambulatoriu de specialitate, adică meteo-dependenții. Sunt artroze, sunt inflamații articulare și în principiu cam astea patologiile cronice cele mai frecvente” susține dr. Valentin Hiohi, medic specialist ortopedie-traumatologie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, traumatismele care pot apărea, în special în timpul activităților sportive specifice sezonului rece, pot genera o creștere a adresabilității către medicii ortopezi.

„Apoi sunt cele acute sau subacute, trebuie să le diagnosticăm și să le investigăm. Va veni iarna, vor începe sporturile de iarnă, cu traumatisme la schi” mai spune dr. Valentin Hiohi, medic specialist ortopedie-traumatologie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.