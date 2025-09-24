VIDEO Mituri despre infertilitate. Românii încă mai cred că femeile sunt de vină pentru că nu pot aduce pe lume copii

Infertilitatea unui cuplu este pusă, de cele mai multe ori, pe umerii femeilor. În realitate, atât femeile, cât și bărbații pot avea probleme de fertilitate. Astfel, a considera că insuccesul în obținerea unei sarcini are legătură doar cu organismul partenerei este doar un mit!

„Cel mai des întâlnim această situație în care toată lumea consideră că femeia este de vină pentru problemele de fertilitate ale cuplului. Încă persistă acest mit. Este într-adevăr un mit, pentru că nu doar femeile sunt de vină. Într-un final înțeleg și partenerii și se vor testa” susține dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-gincologie, cu supraspecializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

O procedură care naște temeri

Pentru cuplurile infertile, alternativa în obținerea unei sarcini este fertilizarea in vitro (FIV). Această procedură implică însă numeroase tratamente și teste, iar toate aceste aspecte creează temeri, mai ales femeilor care vor purta viitorul copil. Medicii susțin însă că procedura este sigură, iar datorită verificărilor preliminarii se reduc mult din riscurile pe care le-ar putea presupune.

„Femeilor le este teamă de tratamentele hormonale, de riscul de cancer. Unele femei sunt predispuse genetic la a face cancer mamar sau ovarian, sunt anumite mutații care am putea să le testăm în familie dacă avem pe linie maternă mamă, soră, mătușă cu un cancer de sân. Le este teamă că nu vor obține sarcina, că dacă nu se întâmplă din prima nu își vor mi permite financiar, intervine și partea emoțională mai ales dacă acel cuplu nu este stabil apar tot felul de tensiuni” adaugă dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-gincologie, cu supraspecializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.