VIDEO Momentele din zi în care trebuie să avem dinții curați

Medicii stomatologi ne recomandă să periem dinții de două ori pe zi. Aceste momente nu trebuie alese la întâmplare. Este important să periem dinții atunci când trebuie, pentru a evita problemele dentare.

„Corect să facem un periaj de două ori pe zi, timp de 2, 3 minute și nu contează doar să ne periem, ci contează și momentul din zi când facem asta. Cel mai important periaj este cel de seară. Dacă în vacanță avem seri în care stăm mai mult în oraș și ajungem obosiți în camera de hotel, e bine să încheiem seara cu un periaj dentar. De ce? Pentru că e bine ca pe durata nopții să nu stagneze alimentele pe care le-am consumat în timpul serii sau băuturile acidulate, pentru că cât timp dormim aceste produse pot afecta dinții” spune dr. Mariana Cărămidă, trezorier al Colegiului Medicilor din România și medic primar parodontolog, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Chiar dacă mulți dintre noi preferăm să ne spălăm pe dinți imediat după ce ne-am trezit, medicii ne recomandă să periem dinții după micul dejun, pentru a-i menține curați pe tot parcursul primei părți a zilei.

„Al doilea periaj din timpul zilei trebuie făcut după micul dejun pentru a avea o fereastră până la masa de prânz sau prima gustare de după micul dejun și în această fereastră dinții să rămână curați, astfel încât bacteriile să nu acționeze pentru a dezvolta cariile dentare„ mai spune dr. Mariana Cărămidă, trezorier al Colegiului Medicilor din România și medic primar parodontolog, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.