VIDEO Momentele zilei în care diabeticii pot mânca fructe

Relația diabeticilor cu fructele nu este tot timpul cea mai bună, pentru că pacienții se feresc să le consume din cauza zahărului pe care le conțin. Totuși, medicii susțin că pacienții cu diabet pot consuma fructe, însă există anumite tipuri de fructe și anumite momente ale zilei în care aceștia le pot mânca.

„Fructele pof face parte din dieta unui pacient cu diabet. Recomandarea mea ar fi dimineața și la masa de prânz, ca gustare, dar cu porția confirm calculelor” spune conf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiuni „Doza de prevenție”.

Cantitatea de fructe care trebuie consumată este însă stabilită de medici, pe baza mai multor indicatori. Privit în ansamblu, diabetul este de fapt matematică pură, iar respectarea sfaturilor medicale va aduce bunăstare pacienților.

„Diabetul înseamnă matematică. Diabetul este o boală care se bazează pe calcule atât în ceea ce privește dieta și chiar administrarea insulinei, acolo unde este cazul” mai spune conf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiuni „Doza de prevenție”.

Cele mai bune fructe pe care diabeticii le pot consuma sunt afinele, fructele de pădure, merele verzi sau cireșele, pentru că au un indice glicemic mai mic. De exemplu, persoanelor cu diabet nu le este recomandat să mănânce pepene, din cauza indicelui glicemic mai ridicat.