VIDEO Navigatorul medical, punte de legătură între pacienți și medici

Termenul de „navigator medical” este relativ nou în România. Persoanele care au această profesie nu pun diagnostice și nu prescriu tratamente, dar au grijă ca pacienții să înțeleagă ițele încurcate ale sistemului de sănătate. Conferă empatie, sprijin și totodată ajută pacienții în momentul în care sunt copleșiți de birocrația excesivă.

„Pacienții nu și-au bătut capul cu denumire, pentru ei e important că cineva este alături de ei în luptă și-i poate ajuta cu un sfat. Mai puțin relevant pentru ei cum ne numim, e important ce facem pentru ei, informația pe care o aduc, ajutorul emoțional, inclusiv suportul emoțional pe care îl oferă un navigator de pacienți, pentru că este parte din meserie„ susține Monica Althamer, navigator medical, activist civic pentru drepturile pacienților, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

O punte de legătură

Navigatorii medicali nu sunt medici, pentru că ei nu pun diagnostice și nici nu recomandă medicație. Sunt, de cele mai multe ori, o punte de legătură între medici și pacienți.

„Pentru sistemul medical, pentru medici, meseria a fost bine primită. Colaborăm cu ei foarte bine în ultima perioadă. Nu suntem dușmanii medicilor, pentru că navigatorul nu pune diagnostice, nu recomandă tratamente medicale, ci însoțește pacientul, este o punte de legătură între el și echipa medicală. În ultimii ani, aș zice că avem o colaborare bună și tot mai bună, dar în anii începuturilor păream dușmanii sistemului medical, dușmanii medicilor. Nu este cazul!” spune Monica Althamer, navigator medical, activist civic pentru drepturile pacienților, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.