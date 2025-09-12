VIDEO Nevoia de control, comportamentul care poate afecta o relație

O relație de cuplu trebuie să se bazeze pe iubire, respect și încredere. Mulți parteneri acționează însă diferit și transformă lipsa de încredere într-o dorință de control. Acest comportament afectează relația și distruge legăturile dintre oamenii care, cândva, și-au spus „te iubesc”.

„Întâlnesc oameni care vin în cabinet cu nevoie de control. Fiecare dintre noi are nevoie de asta într-o măsură mai mică sau mai mare, dar depinde cum o manifestăm în relație. Atunci când ajungem într-o relație toxică practic simțim nevoia să controlăm fiecare pas al respectivei persoane, avem senzația că știm cel mai bine ce trebuie făcut, că noi avem dreptatea, ne dorim ca celălalt să se comporte așa cum vrem noi și nu mai suntem raționali. Devenim agresivi!” spune Anca Vlad, psiholog clinician, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

În foarte multe cazuri, nevoia de control ne împinge la gesturi pe care nu le-am fi făcut dacă nu ne confruntam cu această situație. Partenerii care doresc să dețină controlul devin suspicioși, caută în telefoanele partenerului sau partenerei sale, îi verifică agenda întregii zile.

„De la această nevoie de control verificăm telefonul, sunăm prietenii să vedem ce programul celuilalt, verificăm paginile de social media. Ne ducem într-o direcție complet distructivă pentru relație și pentru noi, pentru că a sta într-o astfel de tensiune nu ajută pe nimeni.” mai spune Anca Vlad, psiholog clinician, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.