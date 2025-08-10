VIDEO Povestea terapeutului școlit la FBI care a învățat despre gestionarea crizelor

Ionuț Neacșu este psihoterapeut în România și s-a specializat în gestionarea crizelor. O parte semnificativă în formarea sa profesională s-a desfășurat în cadrul FBI bine cunoscutul Birou Federal de Investigații, instituție care gestionează investigațiile în cazuri de terorism, spionaj sau crimă organizată. Despre experiența din cadrul cursurilor FBI, Ionuț Neacșu a vorbit la Medika TV, în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

„Am fost selectat să fac parte din prima echipă de negociatori în situații de criză din România. Și aici este interesant cum am ajuns, pentru că am ajuns târziu de această echipă și am fost pus pe o listă de așteptare. Am zis da, mi-am asumat să fiu pus pe această listă. Dar am simțit că drumul nu se va opri aici, iar la 3 luni am fost sunat și integrat în această activitate” spune psihoterapeutul Ionuț Neacșu.

Pregătirea în gestionarea crizelor în cadrul FBI a fost foarte complexă și a presupus misiuni în teren, așa cum fac agenții federali.

„Vorbim de pregătire în gestionarea tentativelor de suicid, baricadări și celebrele lor luări de ostatici. Noi vedem în filme asta, dar timp de mulți ani am fost într-un fel de război în care oamenii mureau și interesant era că totul se întâmpla în fața ta dacă nu știai cum să gestionezi situația. Totul e diferit față de un cabinet unde faci psihoterapie, pentru că acolo erai pe terasa unui bloc, sus pe o macara, într-un copac, într-un apartament baricadat cu arme„ mai spune Ionuț Neacșu.

În ceea ce privește crizele din viețile noastre, specialiștii susțin faptul că ele pot fi generate de absolut orice. Chiar și o banală discuție în contradictoriu se poate transforma într-o situație de criză.

„O criză poate să fie orice o criză cu boala, o ceartă în trafic, un conflict la birou. Singurul aspect în care deții controlul într-o situație de criză este gestionarea propriilor trăiri emoționale” mai spune Ionuț Neacșu.