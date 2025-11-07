VIDEO Prevenția medicală la adolescenți. Lista analizelor care trebuie efectuate

Analize medicale adolescenți
Pentru o sănătate de fier, adolescenții au nevoie la rândul lor de controale preventive anuale. Există anumite tipuri de analize și investigații pe care le pot face și pe care statul le decontează pentru persoanele din această categorie de vârstă.

„Presupune interviul clinic, anamneza, consultația în sine a pacientului, cât și o serie de analize de laborator. Hemoleucograma completă, VSH-ul – test de inflamație, glicemia, colesterolul, bun și rău, creatinina serică, transaminazele hepatice și cam atât” spune dr. Evelyn Cristescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Cum se decontează analizele pentru adolescenți?

Medicii susțin faptul că analizele medicale pentru adolescenți sunt decontate o singură dată pe an.

„Adolescența este o perioadă complicată. Prevenția la această grupă de vârstă, statul român decontează pentru aceste persoane o consultație preventivă pe an” mai spune dr. Evelyn Cristescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

În funcție de rezultatul acestor analize medicale, specialiștii pot recomanda, mai departe, teste și controale către alți specialiști. Mergeți cu copilul la medic pentru a-i verifica periodic starea de sănătate.

