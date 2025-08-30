VIDEO Sfaturi utile despre economisirea eficientă a banilor

Banii puși de-o parte reprezintă un sprijin real la care putem apela atunci când avem nevoie. Totuși, specialiștii în educație financiară ne învață cum să prioritizăm utilizarea acestor bani economisiți astfel încât să corespundă nevoilor noastre reale.

„Cheltuieli mari, dorințe, dezvoltare personală, ar trebui să fie acolo după economii. Economiile reprezintă acei bani la care poți apela atunci când vrei să-ți satisfaci niște nevoi sau dorințe care apar” susține Silvia Bogdan, președintele Asociației „Școala de Valori”, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Totodată, atunci când ceva neprevăzut se întâmplă este important să apelăm la fondul de urgență, adică acei bani economisiți pentru situațiile care apar din senin și la care nu ne putem aștepta.

„În schimb, fondul de urgență reprezintă acei bani puși de-o parte și pe care îi poți utiliza atunci când se întâmplă ceva neprevăzut și nu ai altă variantă” mai spune Silvia Bogdan, președintele Asociației „Școala de Valori”, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Dincolo de lucrurile materiale, cu banii economisiți putem investi în noi. Dezvoltarea personală ar trebui să fie un subiect care să ne preocupe și pentru care merită să cheltuim banii puși la saltea.

„Ar trebui însă să fim conștienți de importanța banilor pentru dezvoltarea personală și satisfacerea unor nevoi care ne ajută să ne relaxăm și să ne detașăm de cotidian” mai spune Silvia Bogdan, președintele Asociației „Școala de Valori”, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.