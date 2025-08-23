VIDEO Sfaturile psihologului Sorin Lucaci pentru prevenirea comportamentelor violente: „Trebuie să conștientizăm”

Violența domestică este un subiect tabu în România, chiar dacă instituțional se încearcă o prevenire a fenomenului. Specialiștii susțin că partenerii cuprinși de violență ar trebui să apeleze mai mult la propria conștiință pentru a descoperi sursa furiei și pentru a elimina comportamentele violente.

„Conștientizarea e un aspect important. Eu dacă nu conștientizez că trebuie să mă opresc și să pun frână, se poate întâmpla o nenorocire. Trebuie multă analiză interioară și să văd cine sunt de fapt, de mă enervez atât de des, de ce îmi vine să ridic mâna, de ce mă enervează atât de mult femeia de lângă mină. Poate lucrurile pe care le simt acum le-am mai simțit în trecut” susține Sorin Lucaci, psiholog, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Foarte mulți dintre bărbații violenți se confruntă cu procrastinarea, adică tendința de a amâna lucrurile importante pe care le au de făcut. Iar asta poate avea drept cauze multe probleme din copilărie legat de motivele care-i determine să amâne lucrurile importante.

„De ce procrastinezi? Ce se ascunde în spatele procrastinării, oare teama de eșec? Teama de judecată, oare pentru că tata și mama mă puneau să fac lucruri în copilărie pe care le făceam doar de gura lor și acum se replică anumite comportamente? Primii pași pași sunt legați de conștientizare, să își dea seama că au nevoie de sprijin și de un drum care să-i ducă spre transformarea în bine” mai spune Sorin Lucaci, psiholog, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.