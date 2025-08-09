VIDEO Sunetul și mișcarea, soluțiile alternative pentru crizele interioare

Fiecare dintre noi am trecut prin perioade dificile și am căutat soluții pentru a le depăși. Din punct de vedere terapeutic, astăzi există numeroase metode prin care crizele pot fi depășite. Psihologul Ionuț Neacșu a explicat la Medika TV cum sunetul și mișcarea ne pot ajuta să trecem peste obstacolele emoționale.

„Atunci când susțin terapia prin sunet o completez foarte bine cu partea de mișcare, de yoga. Dar nu ne referim la yoga clasică, ne concentrăm pe respirație, pentru că respirația e foarte importată” susține Ionuț Neacșu, psiholog și psihoterapeut specializat în analiza existențială și logoterapie, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

După ce mișcarea și sunetul au fost integrate în terapie, urmează partea de terapie propriu-zisă.

„Apoi încheiem cu partea de terapie pentru că simți în urma exercițiilor de yoga, terapiei prin sunet, simți foarte multe lucruri și intenții care apar în corp. Pentru că nu lucrezi doar cu mintea, majoritatea emoțiilor sunt în corpul nostru ascunse adânc și e important să lucrezi cu corpul„ mai spune Ionuț Neacșu, psiholog și psihoterapeut specializat în analiza existențială și logoterapie, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.