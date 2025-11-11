VIDEO Suplimentele, ineficiente în lupta cu cancerul de prostată? Ce spun specialiștii

Foarte multe persoane își pun speranța în suplimentele alimentare și, în general, în produsele naturiste. Industria de profil este foarte înfloritoare, dar specialiștii susțin că efectele acestor produse nu sunt tocmai aceleași despre care se scrie în prospectele lor. În cazul cancerului de prostată, de exemplu, vitaminele și suplimentele naturale nu ajută foarte mult.

„Vitaminele de toate felurile și suplimentele alimentare, sunt tot felul de tratamente naturiste care nu au o bază științifică, nu au reușit să se impună cu un nivel de evidență care să ducă la un regim protector pentru cancerul de prostată„ susține prof. dr. Gabriel Kacso, Medic Primar Radioterapie și Oncologie Medicală în cadrul clinicii Amethyst Cluj și Director Medical Național al rețelei Amethyst România, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Obezitatea, factor de risc

Un factor de risc semnificativ pentru cancerul de prostată poate fi și obezitatea. Pentru a scăpa de excesul ponderal nu trebuie să luăm suplimente, ci doar să facem mișcare regulat.

„Obezitatea este unul dintre factorii de risc pentru cancerul de prostată. Chiar dacă multe studii sunt abia la început, multe au spus că acest control al greutății respectiv activitatea fizică sunt importante pentru scăderea incidenței cancerului de prostată” mai spune prof. dr. Gabriel Kacso, Medic Primar Radioterapie și Oncologie Medicală în cadrul clinicii Amethyst Cluj și Director Medical Național al rețelei Amethyst România, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

